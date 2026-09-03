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Царьград

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Забайкальца приговорили к 1 году и 7 месяцам за угрозы убийством

Забайкальца приговорили к 1 году и 7 месяцам за угрозы убийством

В Забайкалье мужчина получил 1 год и 7 месяцев колонии строгого режима за нападение и угрозы убийством своей сожительнице Лолите в магазине.

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