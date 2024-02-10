В Москве приостановили взыскание с долгов с участников СВО

В столичном управлении ФССП поделились сведениями о том, что руководством ведомства было утверждено решение о временной остановке взыскания примерно 15 тысяч долгов с проживающих на московской территории граждан.
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