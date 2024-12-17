Уголёк или жизнь. Проблемы отрасли выходят за рамки отношений угольщиков с РЖД, скидок и квот

Поиски выходов из кризиса угольного экспорта затягиваются. Близится конец года, при этом конкретных решений нет ни по мерам поддержки добывающей отрасли, ни по квотам на перевозку угля по сети РЖД на восток.
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