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Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

Уголёк или жизнь. Проблемы отрасли выходят за рамки отношений угольщиков с РЖД, скидок и квот

Уголёк или жизнь. Проблемы отрасли выходят за рамки отношений угольщиков с РЖД, скидок и квот

Поиски выходов из кризиса угольного экспорта затягиваются. Близится конец года, при этом конкретных решений нет ни по мерам поддержки добывающей отрасли, ни по квотам на перевозку угля по сети РЖД на восток.

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