Комбат ВСУ приказал расстреливать украинцев прямо на улицах

КИЕВ, 30 июля, ФедералПресс. Командир третьей штурмовой бригады ВСУ, бывший боевик «Азова»* Олег Романов заявил, что дал распоряжение расстреливать на месте украинцев, которые поджигают автомобили военных.
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