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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капелло раскритиковал Тухеля в матче с «Реалом»: «Он рано начал оборонять счет. Может, с «Кельном» такое бы сработало, но не с Мадридом»

«Реал» победил в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и прошел мюнхенцев с общим счетом 4:3 по сумме двух матчей.

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