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Закон и Порядок

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Почему в Америке боятся конфликта с Ираном

Почему в Америке боятся конфликта с Ираном

Президент США не в том положении, чтобы диктовать Израилю военную стратегию. Не по чину. Задача президента США — снабжать Израиль оружием и прочими ресурсами, а не лезть в политику вышестоящих стран.

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Комментарии
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Андрей Равдин
А пиндосы боятся всех, кто может дать сдачи... больно.
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15 час.
Галина Чужая
Получается, что     если США прекратят участие в войнах то  бюджет будет подорван на 50 процентов - ведь войны по всему Миру и являются главным наполнителем  бюджета.
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7 час.

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