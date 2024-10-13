Президент США не в том положении, чтобы диктовать Израилю военную стратегию. Не по чину. Задача президента США — снабжать Израиль оружием и прочими ресурсами, а не лезть в политику вышестоящих стран.
Почему в Америке боятся конфликта с Ираном
Комментарии
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Андрей Равдин
А пиндосы боятся всех, кто может дать сдачи... больно.
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15 час.
Галина Чужая
Получается, что если США прекратят участие в войнах то бюджет будет подорван на 50 процентов - ведь войны по всему Миру и являются главным наполнителем бюджета.
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7 час.
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