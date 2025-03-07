Депутат Евпаторийского горсовета отправится на фронт

Депутат Евпаторийского горсовета отправится на фронтОб этом в своём Telegram-канале сообщил глава администрации Евпатории Александр Юрьев: «Депутат Евпаторийского городского совета lll созыва Борис Шевченко подписал контракт с Вооружёнными силами РФ и в ближайшие дни отправится защищать Родину.
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