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Собянин: Москва выполнит все поручения президента по реализации проекта ВСМ-1

Собянин: Москва выполнит все поручения президента по реализации проекта ВСМ-1

Высокоскоростная железнодорожная магистраль улучшит качество жизни более чем 30 млн россиян Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ-1) «Санкт-Петербург – Москва» улучшит качество жизни для более чем 30 млн россиян, живущих в регионах, через которые пройдет новая железная дорога.

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