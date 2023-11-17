Кукулькан (змеиное божество из мифологии майя, также родственное ацтекскому божеству Кецалькоатлю), фрагмент из Теотиуакана, Мексика.
Кукулькан
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Кукулькан (змеиное божество из мифологии майя, также родственное ацтекскому божеству Кецалькоатлю), фрагмент из Теотиуакана, Мексика.
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