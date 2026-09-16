Посол Вершинин: первый реактор АЭС «Аккую» запустят до конца года

Россия и Турция договорились запустить первый реактор АЭС «Аккую» до конца года. Об этом РИА «Новости» сообщил посол РФ в Турции Сергей Вершинин.
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