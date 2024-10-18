Украинские ресурсы сообщают о прорыве российскими войсками обороны ВСУ в Часов Яре Украинские ресурсы признают прорыв российских войск через канал Северский Донец и заход в жилые кварталы Часова Яра.
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Украинские ресурсы сообщают о прорыве российскими войсками обороны ВСУ в Часов Яре Украинские ресурсы признают прорыв российских войск через канал Северский Донец и заход в жилые кварталы Часова Яра.
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