Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (архівне фото) У Джастіна Трюдо виявлено COVID -19 У п'ятницю глава канадського уряду зустрічався з Ненсі Пелосі та Джо Байденом Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив у понеділок, що у нього був позитивний тест на COVID-19 – це його другий випадок захворювання цього року – але що він почувається нормально і […] Сообщение У Джастіна Трюдо виявлено COVID-19 появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.