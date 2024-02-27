Ученые TU: досаливание пищи приводит к хронической болезни почек

Американские исследователи провели обширное исследование, опубликованное в журнале JAMA Network, которое демонстрирует, что употребление избыточного количества соли может привести не только к артериальной гипертонии, но и к проблемам с почками.
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