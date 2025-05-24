Долгожданный бой за Сумы: ключевые моменты и последствия Ирэн ОрлонскаяНедавно поступила информация о быстром продвижении нашей армии в приграничных районах, что привело к хаосу и кадровым перестановкам в вражеском командовании.
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