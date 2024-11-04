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Мода и Шоу-бизнес

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  • Ирина Черных
    "Она рассказывает, как она безумно любит Львов - лучший город на земле."                                             ...Подозрительно еле...
  • Наталья Котельникова
    Да этой старой дуре, после того как она почти голая ползала по полу на той вечеринке со стаканом, вообще делать на сц...Подозрительно еле...
  • Игорь Овчаренко
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«Я выживу», — Понаровская впервые вышла на связь после смерти сына

«Я выживу», — Понаровская впервые вышла на связь после смерти сына

Энтони гордится своей матерью с небес! Она не намерена опускать руки даже после того, что пережила Ирина Понаровская всегда демонстрировала упорство и силу духа, но смерть сына Энтони, что уж скрывать, сильно ее подкосила.

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