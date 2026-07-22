В России оценили планы Трампа выдвинуть главу ФИФА на пост генсека ООН

Планы Дональда Трампа выдвинуть главу ФИФА Джанни Инфантино на пост генерального секретаря ООН продиктованы исключительно личными интересами президента США и его стремлением расставить «своих» людей, при этом у самого спортивного функционера нет необходимых дипломатических навыков для этой должности.
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