В России оценили планы Трампа выдвинуть главу ФИФА на пост генсека ООН

Планы Дональда Трампа выдвинуть главу ФИФА Джанни Инфантино на пост генерального секретаря ООН продиктованы исключительно личными интересами президента США и его стремлением расставить «своих» людей, при этом у самого спортивного функционера нет необходимых дипломатических навыков для этой должности.