Вокальный ансамбль народной песни «Балагур» - создан в 2006 году по инициативе руководителя этого коллектива Владимира Шаболкина.
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Вокальный ансамбль народной песни «Балагур» - создан в 2006 году по инициативе руководителя этого коллектива Владимира Шаболкина.