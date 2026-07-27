Трамп остался без хороших вариантов. США не могут сломать Иран

Даже возобновление атак по ядерной программе Ирана не предотвратит бесконечной войны. ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> За последние 48 часов Америка не нанесла ни одного нового удара по Ирану — впервые почти за две недели.