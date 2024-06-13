Минэкономразвития предложило ввести двухлетние многократные визы в Россию

В России предложили ввести многократные визы, пересмотреть их стоимость и срок действия. Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков объявил об этом на туристическом форуме «Путешествуй!», сообщило РИА «Новости».
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