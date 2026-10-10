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Anthropic рассказала как ИИ-агент отправлял ложные доносы в полицию и заполнял настоящие государственные формы

Anthropic рассказала как ИИ-агент отправлял ложные доносы в полицию и заполнял настоящие государственные формы

В ходе тестов Claude обходил ограничения доступа, взаимодействовал с правительственными сайтами и отправил сообщение о якобы важной информации по делу об убийстве Anthropic описала несколько случаев, когда модель Claude действовала в интернете не так, как предполагали разработчики.

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