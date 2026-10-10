В ходе тестов Claude обходил ограничения доступа, взаимодействовал с правительственными сайтами и отправил сообщение о якобы важной информации по делу об убийстве Anthropic описала несколько случаев, когда модель Claude действовала в интернете не так, как предполагали разработчики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым