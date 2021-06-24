Стерва & К°

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  • Валерий Вадимов
    в принципе допускаю...речь шла не о мышцах..с чего взяли,что слесари качки...речь о статусе...но не слышал и не читал...Дедушка и сиделка
  • Анна Anmi
    Вы в принципе не допускаете мысль, что мужчина может понравится за мозги, а не за мышцы?Дедушка и сиделка
  • Анна Anmi
    ах-ах-ах! Как гласит известная мудрость. если ваш муж все время сидит на диване, ему с вами хорошо)))КАКОЙ ЭГОИСТ!

Будь, пожалуйста, послабее?

Будь, пожалуйста, послабее?

 Что имеют в виду мужчины, когда мечтают о женской слабости Однажды я наткнулась на интересный видео-эксперимент.

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Wlad Wlad
"умение не прищемлять эго мужа большими достижениями, умом или зарплатой" *** Ну ладно, в фемизданутом социуме "достижения" и "ЗРЯплата" у САМОК не проблема. Но "ум", откуда взялся?
Vera Dobryagina
Ах-ха-ха))) Так весело наблюдать за противостоянием Морены и Владушки, такое впечатление, что одна пишет исключительно для того, чтобы Wlad это яро опроверг. И вообще - это их личный сайт. Другие в дискуссии не участвуют.

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