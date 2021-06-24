Будь, пожалуйста, послабее?

Стерва & К°ПолитикаБудь, пожалуйста, послабее? Что имеют в виду мужчины, когда мечтают о женской слабости Однажды я наткнулась на интересный видео-эксперимент.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad Wlad"умение не прищемлять эго мужа большими достижениями, умом или зарплатой" *** Ну ладно, в фемизданутом социуме "достижения" и "ЗРЯплата" у САМОК не проблема. Но "ум", откуда взялся?Vera DobryaginaАх-ха-ха))) Так весело наблюдать за противостоянием Морены и Владушки, такое впечатление, что одна пишет исключительно для того, чтобы Wlad это яро опроверг. И вообще - это их личный сайт. Другие в дискуссии не участвуют.Комментировать
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