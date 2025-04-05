3 апреля в нашем детском саду проходила учебная эвакуация детей и сотрудников.В ходе эвакуации проведения отработки действий сотрудников на случай возникновения пожара установлено, что эвакуация детей и сотрудников прошла в полном соответствии с инструкцией к плану эвакуации детей.