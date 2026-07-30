Аварийный жилой дом снесли на улице Мира в деревне Новой

В деревне Новая на улице Мира завершился снос полуразрушенного жилого дома № 7. Как сообщила пресс-служба Мособлархитектуры, двухэтажное кирпичное здание 1957 года постройки площадью около 415 квадратных метров располагалось среди малоэтажной застройки.