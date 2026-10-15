Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении замглавы Таганрога по вопросам городского хозяйства Егора Долматова.
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Вообще ни разу не удивительно, у нас если любого чиновника арестовать у него первая мысль будет не за что?А на чём я спалился?