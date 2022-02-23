"Дельтакрон" в России пока не обнаружен – эксперт Роспотребнадзора

Вариант коронавируса «дельтакрон» в России пока не обнаружен, данных о нем мало, чтобы оценить его опасность, заявила РИА Новости руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.