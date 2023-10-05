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Политолог Лукьянов рассказал, что иностранные эксперты думают о ходе СВО

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Комментарии
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АТ
Александр Ткаченко
Ну России по барабану мнение экспертов, тем более импортных.
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