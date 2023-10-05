Политолог Лукьянов рассказал, что иностранные эксперты думают о ходе СВО

У международного экспертного сообщества появилось понимание, что успех Украины в СВО в том виде, в котором его формулируют украинские власти (то есть возвращение к границам 1991 года), недостижим, сказал aif.
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