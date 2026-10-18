Глава французской партии «Патриоты», кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо заявил, что действующий лидер страны Эммануэль Макрон должен покинуть пост после массовых беспорядков на протестах 17 октября.
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