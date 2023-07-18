Итальянских комментаторов отстранили от работы на ЧМ по водным видам спорта из‑за сексистских и расистских шуток

Комментаторы итальянской государственной телекомпании RAI Лоренцо Леонардуцци и Массимилиано Мацукки отстранены от работы на чемпионате мира по водным видам спорта 2023 из за сексистских и расистских шуток в адрес спортсменов, сообщает Repubblica.