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Итальянских комментаторов отстранили от работы на ЧМ по водным видам спорта из‑за сексистских и расистских шуток

Итальянских комментаторов отстранили от работы на ЧМ по водным видам спорта из‑за сексистских и расистских шуток

Комментаторы итальянской государственной телекомпании RAI Лоренцо Леонардуцци и Массимилиано Мацукки отстранены от работы на чемпионате мира по водным видам спорта 2023 из за сексистских и расистских шуток в адрес спортсменов, сообщает Repubblica.

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