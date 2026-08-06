Начальник ГУФСИН Фёдоров встретился с депутатом Госдумы Крашенинниковым

Начальник ГУФСИН по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Фёдоров провёл рабочую встречу с депутатом Госдумы, председателем комитета по госстроительству и законодательству, заслуженным юристом России Павлом Крашенинниковым, рассказали в ведомстве.
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