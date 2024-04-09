Более 5 тысяч льготных ипотечных кредитов для семей с детьми выдали в Подмосковье с января

Льготную ипотечную программу для семей с детьми президент Путин поручил продлить до 2030 года. В Подмосковье эта мера поддержки востребована — с начала года банки выдали уже свыше пяти тысяч таких кредитов.
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