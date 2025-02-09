Из Банка Англии изъяли 8 тысяч золотых слитков, опасаясь последствий от Трампа

С конца 2024 года трейдеры изъяли из Банка Англии около 8 тыс. слитков золота (2% от запасов кредитной организации), боясь последствий внешней политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пишет The Telegraph.
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