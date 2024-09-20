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Российские ЗРК "Тор-М2" эффективно борются с разведывательными беспилотниками

Российские ЗРК "Тор-М2" эффективно борются с разведывательными беспилотниками

Российские военные день за днем выдавливают неонацистов из приграничных районов Курской области. Огнем артиллерии и авиации уничтожаются вражеские опорные пункты, скопление бронетехники и мобильные группы боевиков.

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