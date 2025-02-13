Алтайский край намерен заключить соглашение, чтобы сдерживать рост цен на сливочное масло

Сейчас с участниками рынка идут переговоры Алтайский край намерен принять меры по сдерживанию роста цен на сливочное масло и другие важные молочные продукты, заключив соглашение с производителями и поставщиками.
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