Звезда «Оппенгеймера» Киллиан Мерфи может стать главным злодеем Far Cry 7 Ирлан...

Звезда «Оппенгеймера» Киллиан Мерфи может стать главным злодеем Far Cry 7Ирландский актёр Киллиан Мёрфи (Cillian Murphy), получивший в этом году «Оскара» за главную роль в биографическом триллере «Оппенгеймер», может стать главным злодеем в Far Cry 7.