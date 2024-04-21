Звезда «Оппенгеймера» Киллиан Мерфи может стать главным злодеем Far Cry 7 Ирлан...

Звезда «Оппенгеймера» Киллиан Мерфи может стать главным злодеем Far Cry 7Ирландский актёр Киллиан Мёрфи (Cillian Murphy), получивший в этом году «Оскара» за главную роль в биографическом триллере «Оппенгеймер», может стать главным злодеем в Far Cry 7.
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