Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Мэрия Смоленска требует демонтировать киоск напротив крепостной стены

Мэрия Смоленска требует демонтировать киоск напротив крепостной стены

Его не замечали почти девять лет Администрация Смоленска потребовала от собственника снести торговый объект - павильон “Цветы”, расположенный напротив крепостной стены на пересечении улиц Барклая-де-Толли и Докучаева.

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