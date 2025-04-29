Польша включила владельцев «Светофора» в санкционный список

Санкции были наложены на владельцев сети магазинов «Светофор» в связи с их фигурированием в украинских ограничительных списках, 29 апреля информация об этом опубликована на сайте министерства внутренних дел Польши.
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