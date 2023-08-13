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Ландо Норрис: «Сейчас мне не нравится управлять болидом «Макларена», его особенности не соответствуют моим сильным сторонам»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что текущий болид команды по своим характеристикам вообще не подходит его стилю пилотажа.

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