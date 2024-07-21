Сразу 25 (!) морских пехотинцев на мотоциклах, принимавших участие в финальном штурме села Урожайное на Запорожском направлении.
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Сразу 25 (!) морских пехотинцев на мотоциклах, принимавших участие в финальном штурме села Урожайное на Запорожском направлении.
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