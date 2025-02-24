Не построена школа – платите штраф: главное за сутки в Сибири

За нарушение сроков при строительстве школ за федеральные деньги будут наказывать рублем, цены на бензин взлетели в Приангарье, бывшему топ-менеджеру КрасЖД Ивану Борисову озвучили приговор, мощные температурные качели ожидаются в столице Сибири, а школьникам назвали даты весенних каникул.