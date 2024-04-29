Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 433 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed Red
    Неизвестно чья ошибка круче, то ли вера запада то ли вера Путина в братство народа-предателя. Итог неясен!Вера в Украину — ...
  • Evgenija Palette
    На Константиновку?... Эх, НА КОНСТАНТИНОПОЛЬ БЫ...Захват Часов Яра ...
  • александр сальников
    👍МИД ответил на пр...

«Путин оказался прав»: в Германии сделали неприятный и запоздалый вывод о войне

«Путин оказался прав»: в Германии сделали неприятный и запоздалый вывод о войне

Президент России Владимир Путин сделал верную ставку на растущую усталость западных стран от колоссальных расходов на помощь Украине, заявил в интервью австрийскому изданию Kleine Zeitung эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
С какого будуна Запад помогает Украине,где был переворот,кто сбил их пассажирский самолёт? Какая помощь?
Ответить
12 час.
Владимир Нелюбин
Так, хозяин приказал..вот и исполняют..
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх