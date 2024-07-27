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Китай стремительно догоняет США в сфере ИИ с помощью технологий с открытым и...

Китай стремительно догоняет США в сфере ИИ с помощью технологий с открытым и...

Китай стремительно догоняет США в сфере ИИ с помощью технологий с открытым исходным кодомВ последние недели китайские технологические компании представили ИИ-технологии, которым по силам конкурировать с американскими системами, и они уже в открытом доступе для потребителей и разработчиков программного обеспечения, пишет газета The New York Times.

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