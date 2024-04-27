Пожары и утопление: от чего чаще всего умирают дети в Омской области. За 2023 год в Омской области умерло 150 детей возрастом от 0 до 17 лет.
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Пожары и утопление: от чего чаще всего умирают дети в Омской области. За 2023 год в Омской области умерло 150 детей возрастом от 0 до 17 лет.