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Новости Омска

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Пожары и утопление: от чего чаще всего умирают дети в Омской области

Пожары и утопление: от чего чаще всего умирают дети в Омской области. За 2023 год в Омской области умерло 150 детей возрастом от 0 до 17 лет.

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