Доля США в мировой экономике впервые опустилась ниже 15% при Джо Байдене

По итогам года она снизится на 0,06 процентного пункта Доля Соединенных Штатов в мировой экономике при президенте Джо Байдене впервые опустилась ниже 15%, а по итогам его срока составит минимальные за всю современную историю 14,76%, следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирного банка и Международного валютного фонда.
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