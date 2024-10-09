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Петербургский дневник

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Доля США в мировой экономике впервые опустилась ниже 15% при Джо Байдене

По итогам года она снизится на 0,06 процентного пункта Доля Соединенных Штатов в мировой экономике при президенте Джо Байдене впервые опустилась ниже 15%, а по итогам его срока составит минимальные за всю современную историю 14,76%, следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирного банка и Международного валютного фонда.

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