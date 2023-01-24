Военное обозрение

3 319 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Петров
    ... ну то есть акция при поддержке государства.. Свобода,... блин...Священную книгу м...
  • Tupoi
    Обратите внимание на фамилию голландца. В переводе на русский язык она звучит как "пресноводная вагина".Священную книгу м...
  • Игорь
    Клоун в своем репертуареЗеленский подписа...

Ракета «305» ЛМУР и ее носители

Ракета «305» ЛМУР и ее носители

Изделие ЛМУР на выставке. Фото Bmpd.livejournal.com В Сирии и на Украине российская армейская авиация применяет легкую многоцелевую управляемую ракету ЛМУР или «Изделие 305».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх