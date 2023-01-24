Ракета «305» ЛМУР и ее носители

Изделие ЛМУР на выставке. Фото Bmpd.livejournal.com В Сирии и на Украине российская армейская авиация применяет легкую многоцелевую управляемую ракету ЛМУР или «Изделие 305».
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