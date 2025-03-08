Выживание бизнеса РФ в новой реальности: почему старые методы борьбы с кризисом перестали работать

Эксперты отмечают, что текущий экономический кризис кардинально отличается от предыдущих. Если в 2008 и 2014 годах бизнес мог рассчитывать на поддержку ЦБ и временную стабилизацию ситуации, то теперь власти заняли жесткую позицию, фактически отказавшись помогать слабым компаниям.