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Связь между потреблением соевого масла и ожирением: роль печеночного белка HNF4α

Соевое масло является одним из самых массово потребляемых продуктов в Соединённых Штатах, однако его влияние на обмен веществ и развитие ожирения вызывает научный интерес.

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