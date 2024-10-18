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Царьград

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В России ужесточились правила ухода иностранного бизнеса из России

В России ужесточились правила ухода иностранного бизнеса из России

Это подтвердил глава министерства финансов России Антон Силуанов.Компаниям из недружественных стран, желающим продавать свои активы в России и покинуть страну, поднимут дисконт.

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