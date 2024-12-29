Еще одно ДТП в Михайловском районе произошло со смертельным исходом По предварительным данным, в 01-14 час.
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Еще одно ДТП в Михайловском районе произошло со смертельным исходом По предварительным данным, в 01-14 час.