Ученый из КНР из-за проблем с демографией предложил искать жен в России

Китайская Народная Республика в настоящее время сталкивается с острыми демографическими вызовами, в этой связи китайские мужчины могут начать искать спутниц жизни за пределами страны, в том числе в России, заявил Дин Чанфа, доцент Школы экономики университета Сямэнь, в интервью изданию South China Morning Post.