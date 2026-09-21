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RT Russia

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ВС России пресекли три попытки заброски групп усиления ВСУ

ВС России пресекли три попытки заброски групп усиления ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска пресекли три попытки заброски групп усиления ВСУ из населённого пункта Великий Бурлук в направлении Ольховатки.

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